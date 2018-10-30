Ряд домов в Заволжском районе Твери остался без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-30T09:11:47+03:00

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Жители Заволжского района Твери 30 октября останутся без горячей воды и отопления. На улице Мичурина запланированы работы по ликвидации повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Из-за ремонтных работ в отдельных жилых домах по улицам Зинаиды Коноплянниковой, Мичурина, Мусоргского, Румянцева, Комсомольскому проспекту, бульвару Шмидта, 1-му и 2-му переулкам Карпинского будет отсутствовать тепло и горячая вода.

В администрации Твери сообщают, что срок отключения в соответствии с нормативами не должен превышать 24 часов. Специалисты должны максимально оперативно произвести работы и возобновить подачу коммунальных услуг потребителям.