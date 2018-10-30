Ветеранам комсомола Тверской области вручили награды

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-30T08:37:56+03:00

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В Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Участие в нем принял губернатор Игорь Руденя.

Комсомольцы Верхневолжья участвовали в строительстве Калининской АЭС, Конаковской ГРЭС. Также на Тверской земле зародилось знаменитое гагановское движение, а трудовую инициативу вышневолоцкой текстильщицы Валентины Гагановой подхватила вся страна.

Десятки тысяч калининских комсомольцев воевали с врагом на фронте и в партизанских отрядах. 167 из них стали Героями Советского Союза, среди них имена Елизаветы Чайкиной, Вячеслава Ефимова, Тамары Ильиной.

В областном правительстве сообщают, что глава региона поблагодарил ветеранов комсомола за неравнодушие, весомый вклад в развитие тверского края и всей страны и вручил награды людям, которым комсомол дал путёвку в жизнь.

Напомним, что мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в муниципалитетах Тверской области на протяжении всего года.