Ветеранам комсомола Тверской области вручили награды
В Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Участие в нем принял губернатор Игорь Руденя.
Комсомольцы Верхневолжья участвовали в строительстве Калининской АЭС, Конаковской ГРЭС. Также на Тверской земле зародилось знаменитое гагановское движение, а трудовую инициативу вышневолоцкой текстильщицы Валентины Гагановой подхватила вся страна.
Десятки тысяч калининских комсомольцев воевали с врагом на фронте и в партизанских отрядах. 167 из них стали Героями Советского Союза, среди них имена Елизаветы Чайкиной, Вячеслава Ефимова, Тамары Ильиной.
В областном правительстве сообщают, что глава региона поблагодарил ветеранов комсомола за неравнодушие, весомый вклад в развитие тверского края и всей страны и вручил награды людям, которым комсомол дал путёвку в жизнь.
Напомним, что мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в муниципалитетах Тверской области на протяжении всего года.