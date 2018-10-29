2018-10-29T19:28:01+03:00
Происшествия

23-летний парень пытался продать наркотики на одной из улиц Твери

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Мужчину задержали Фото: архив "КП"Мужчину задержали Фото: архив "КП"
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Тверские полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в сбыте наркотических средств.

Осмотрев молодого человека в присутствии понятых, оперативники обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения. Всего у парня было с собой 0,17 грамм. По данным оперативников, подозреваемый продал запрещенное вещество на одной из улиц Твери местному жителю.

По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, устанавливается, где и при каких обстоятельствах был приобретен наркотик.

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