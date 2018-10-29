23-летний парень пытался продать наркотики на одной из улиц Твери
Тверские полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в сбыте наркотических средств.
Осмотрев молодого человека в присутствии понятых, оперативники обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения. Всего у парня было с собой 0,17 грамм. По данным оперативников, подозреваемый продал запрещенное вещество на одной из улиц Твери местному жителю.
По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, устанавливается, где и при каких обстоятельствах был приобретен наркотик.