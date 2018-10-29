В конце недели будет ограничено движение на Театральной площади в Твери

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-29T18:37:49+03:00

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В Твери перекроют центр города. 2 ноября с 23:00 будет ограничено движение транспорта на Театральной площади. Перекрытие будет действовать до 22:00 3 ноября. На участке будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта, кроме транспортных средств, которые обслуживают мероприятие.

Перекрытие связано с проведением XII Ассамблея Русского мира. Форум соберет 600 участников, которые приедут из разных государств. На мероприятие будут присутствовать представители 70 государств.

В администрации города водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда.