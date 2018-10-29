Мужчина незаконно вырубил 10 кубометров леса в Тверской области
Он причин ущерб на сумму свыше 120 тысяч рублей
Он находится под подпиской о невыездеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями лесничества, обнаружили возле одного из населённых пунктов Сандовского района незаконную вырубку 10 кубометров хвойных деревьев. «Черные лесорубы» причинили ущерб на сумму более 120 000 рублей.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Сандовского района. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.