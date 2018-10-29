На кладбищах в Тверской области нашли нарушения
В Тверской области прокуратура нашла нарушения на четырех кладбищах - прокуратура Сандовского района направила в суд четыре иска.
Требованиям СанПиН не соответствовали погребения на территории Лукинского, Соболинского, Топоровского и Большемалинского сельских поселений Сандовского района.
Местные кладбища не были оборудованы системой водоснабжения и канализации, общественными туалетами. Кроме того, там не было урн для мусора и площадки для мусоросборников.
Также не были разработаны документы, подтверждающие обследование земельного участка, а также проект, утвержденный в установленном порядке.
- Сандовский районный суд удовлетворил иски, - сообщает пресс-служба прокуратуры области.