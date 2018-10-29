2018-10-29T17:49:42+03:00
Общество

На кладбищах в Тверской области нашли нарушения

Прокурор обратился в суд
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Тут не всё спокойно Фото: Архив КПТут не всё спокойно Фото: Архив КП
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В Тверской области прокуратура нашла нарушения на четырех кладбищах - прокуратура Сандовского района направила в суд четыре иска.

Требованиям СанПиН не соответствовали погребения на территории Лукинского, Соболинского, Топоровского и Большемалинского сельских поселений Сандовского района.

Местные кладбища не были оборудованы системой водоснабжения и канализации, общественными туалетами. Кроме того, там не было урн для мусора и площадки для мусоросборников.

Также не были разработаны документы, подтверждающие обследование земельного участка, а также проект, утвержденный в установленном порядке.

- Сандовский районный суд удовлетворил иски, - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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