Спортивная площадка открылась в Твери

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-29T17:24:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери открылась спортивная площадка. Универсальная спортивная территория для мини-футбола теперь есть в микрорайоне «Южный» во дворе дома № 62 корпус 1 по улице Можайского.

Построили площадку местные жители в рамках программы поддержки местных инициатив. Стоимость проекта составила 1 миллион 175 тысяч рублей.

В администрации Твери сообщают, что в Московском районе в этом году реализовано 11 проектов по программе поддержки местных инициатив. При этом с каждым годом жители становятся все более активными. Например, жильцы дома №62 корпус 1 по улице Можайского уже готовятся к реализации нового проекта благоустройства.