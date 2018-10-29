2018-10-29T17:24:13+03:00
Спорт

Спортивная площадка открылась в Твери

Новый комплекс появился в «Южном»
Виктория ЖУКОВА
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В Твери открылась спортивная площадка. Фото: администрация ТвериВ Твери открылась спортивная площадка. Фото: администрация Твери
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В Твери открылась спортивная площадка. Универсальная спортивная территория для мини-футбола теперь есть в микрорайоне «Южный» во дворе дома № 62 корпус 1 по улице Можайского.

Построили площадку местные жители в рамках программы поддержки местных инициатив. Стоимость проекта составила 1 миллион 175 тысяч рублей.

В администрации Твери сообщают, что в Московском районе в этом году реализовано 11 проектов по программе поддержки местных инициатив. При этом с каждым годом жители становятся все более активными. Например, жильцы дома №62 корпус 1 по улице Можайского уже готовятся к реализации нового проекта благоустройства.

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