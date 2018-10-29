Житель Тверской области решил ограбить спящего пассажира электрички

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-29T16:37:43+03:00

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Жителя Тверской области подозревают в краже.

30-летнего мужчину из Колязина задержали при попытке обокрасть спящего пассажира в вагоне электрички Москва – Савелово (Кимры). Злоумышленник сначала обыскал пассажира, а затем вытащил из кармана брюк мобильный телефон и убрал его в свою сумку.

Наряд сопровождения ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская доставил мужчину в дежурную часть. В его отношении следственный отдел ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская возбуждил уголовное дело. Материалы были переданы в Талдомский районный суд Московской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.