Волонтеры рассказали, как проходили поиски 15-летнего подростка в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-29T16:02:35+03:00

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Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда рассказали, как искали 15-летнего мальчика. Сообщение о том, что в Тверской области пропал подросток, поступило поисковикам вечером 27 октября.

Подросток ушел из дома (поселок Озерки Конаковского района) днем, а к вечеру так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтёрам.

Поговорив с родными мальчика, поисковики выяснили, что подросток строил в лесу шалаш. Помогали волонтерам искать ребенка по ближайшим окрестностям и его родственники. В результате папа и брат обнаружили пропавшего в одном из строящихся домов живым и здоровым.

- Уход и пропажа детей часто зависят от обстановки в семье. Не доводите до критической точки, общайтесь с детьми, вникайте в их проблемы и заботы, будьте рядом, чтобы ни случилось, - сообщают волонтеры в своей группе в соцсети.