2018-10-29T15:22:18+03:00
Общество

Мужчина избил палкой своего брата в Тверской области

За это он отправится в колонию
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина получил два с половиной года исправительной колонииМужчина получил два с половиной года исправительной колонииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области прокуратура Лихославльского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Установлено, что осенью прошлого года обвиняемый поругался со своим братом. Ссора произошла в деревне Высокуши Лихославльского района. Пострадавший на момент конфликта был в состоянии опьянения. В результате мужчина избил своего брата руками, ногами. Также он бил его палкой по голове.

-При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого и признал его виновным, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина получил два с половиной года исправительной колонии общего режима. Приговор Лихославльского районного суда не вступил в законную силу.

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