2018-10-29T14:46:08+03:00
Общество

Сильный ветер ожидается в Тверской области

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Виктория ЖУКОВА
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Будьте осторожны Фото: архив "КП"Будьте осторожны Фото: архив "КП"
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В Тверской области ожидается непогода. Об этом жителей региона предупреждает УМЧС России по Тверской области.

В ближайшие часы днем 29 октября в отдельных районах Тверской области ожидается усиление восточного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. В частности, находясь на улице, следует обходить шаткие строения и сухие деревья. Также при нахождении на улице важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций.

Кроме того, при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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