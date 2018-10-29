Женщина два года не платила алименты на содержание своих детей в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-29T14:01:27+03:00

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В Тверской области прокурор Кимрского района обратился с исковым заявлением о взыскании неустойки по алиментам.

Во время проверки было установлено, что против матери двух несовершеннолетних детей 9 и 11 лет в 2016 году было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. По решению суда, женщина должна была каждый месяц перечислять деньги на содержание своих детей. Сумму была установлена в рамках прожиточного минимума для детей.

Однако с 2016 по 2018 год женщина злостно уклонялась от уплаты алиментов. Также она не признала исковые требования, объяснив задолженность тем, что она не могла устроиться на работу по состоянию здоровья.

Однако установлена, что с октября 2017 года по февраль 2018 года женщина работала продавцом-кассиром в одном из магазинов.

В областной прокуратуре сообщили, что суд исковые требования прокурора удовлетворил. Женщина должна выплатить более 43 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.