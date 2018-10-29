2018-10-29T14:14:02+03:00
Общество

Росгвардейцы охраняют более 4000 объектов различных форм собственности в Тверской области

Региональное ведомство отмечает 66-летие со дня образования службы
Виктория ЖУКОВА
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Региональное ведомство отмечает 66-летие со дня образования службыРегиональное ведомство отмечает 66-летие со дня образования службыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери сегодня, 29 октября, прошло торжественное собрание, посвященное 66-летию со дня образования службы вневедомственной охраны. На сегодняшний день росгвардейцы охранят более 4000 объектов различных форм собственности в регионе. Среди них места особой важности и жизнеобеспечения, сферы культуры, а также финансовые, образовательные учреждения. Также под круглосуточной охраной находятся свыше 9000 объектов частной собственности.

Поздравления с праздником начальнику Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Тверской области, ветеранам и сотрудникам службы направил губернатор Игорь Руденя.

-Успешная деятельность Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Тверской области служит поддержанию безопасности и сохранению благополучия и спокойствия граждан. Каждый сотрудник ведомства вносит личный вклад в решение этих важнейших задач на территории Верхневолжья, - цитирует слова губернатора пресс-служба областного правительства.

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