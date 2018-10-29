30-летний житель Тверской области подозревается в убийстве своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-29T13:13:14+03:00

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 27 октября 2018 года двое знакомых поругались на одной из улиц в Удомле. Во время ссоры 30-летний мужчина ударил своего 25-летнего противника ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Злоумышленник был задержан по «горячим следам» в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователь СУ СК России по Тверской области обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.