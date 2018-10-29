2018-10-29T12:28:52+03:00
Общество

14-летняя девочка пропала в Тверской области

Известно, что направлялась она в Ярославскую область
Виктория ЖУКОВА
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О местонахождении ребенка волонтеры просят сообщить по указанным телефонам. Фото: ВПСО "Сова"О местонахождении ребенка волонтеры просят сообщить по указанным телефонам. Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области разыскивают 14-летнюю девушку. Екатерина Козорог пропала 28 октября около 10:30. Девушка вышла из дома в деревне Задорье Сонковского района и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. О поисках сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».

Известно, что девушка направлялась в ДК поселка Октябрь Ярославской области. На вид ей 13 лет, ростом 175 см, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч и глаза карие. Носит очки.

Одета была в парку цвета хаки, черные лосины, черную шапку с мордочкой кошки с блестками и черные ботинки на платформе.

Информацию о пропавшей волонтеры просят сообщить по телефонам: 89206820405, 89040219518 или 102.

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