14-летняя девочка пропала в Тверской области
В Тверской области разыскивают 14-летнюю девушку. Екатерина Козорог пропала 28 октября около 10:30. Девушка вышла из дома в деревне Задорье Сонковского района и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. О поисках сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».
Известно, что девушка направлялась в ДК поселка Октябрь Ярославской области. На вид ей 13 лет, ростом 175 см, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч и глаза карие. Носит очки.
Одета была в парку цвета хаки, черные лосины, черную шапку с мордочкой кошки с блестками и черные ботинки на платформе.
Информацию о пропавшей волонтеры просят сообщить по телефонам: 89206820405, 89040219518 или 102.