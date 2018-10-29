Пьяный водитель сбил подростка в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-29T11:58:06+03:00

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Пьяный водитель сбил подростка в поселке Красный Холм. Авария произошла утром 29 октября неподалёку от дома №22 по улице Свободы.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, около девяти утра пьяный водитель на ВАЗе сбил 16-летнего подростка, который шёл по обочине в попутном направлении. На момент ДТП уже рассвело и видимость на дороге была хорошая.

Скорее всего, нерадивый водитель ВАЗа где-то пил всю ночь а под утро отправился домой за рулём.

У пострадавшего подростка серьёзные травмы ног и многочисленные ушибы. Сейчас он находится в больнице.