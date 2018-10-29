Заболеваемость ОРВИ в Тверской области ниже эпидпорогов на 7%

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-29T11:45:55+03:00

Гриппа в регионе пока нет

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В Тверской области подведен итог еженедельного мониторинга об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В настоящее время ситуация по заболеваемости находится на неэпидемическом уровне. Хотя в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что такой показатель характерен для данного периода времени.

Заболеваемость ОРВИ ниже значения эпидемических порогов на 7%, а случаев заболевания гриппом не было зарегистрировано. Во время лабораторных обследований заболевших ОРВИ были выделены вирусы не гриппозной этиологии.

Также в ведомстве сообщают, что на территории Тверской области продолжается вакцинация населения. По состоянию на 29 октября прививку против гриппа сделали 25% от численности населения области.