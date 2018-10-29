Заболеваемость ОРВИ в Тверской области ниже эпидпорогов на 7%
В Тверской области подведен итог еженедельного мониторинга об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В настоящее время ситуация по заболеваемости находится на неэпидемическом уровне. Хотя в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что такой показатель характерен для данного периода времени.
Заболеваемость ОРВИ ниже значения эпидемических порогов на 7%, а случаев заболевания гриппом не было зарегистрировано. Во время лабораторных обследований заболевших ОРВИ были выделены вирусы не гриппозной этиологии.
Также в ведомстве сообщают, что на территории Тверской области продолжается вакцинация населения. По состоянию на 29 октября прививку против гриппа сделали 25% от численности населения области.