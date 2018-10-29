Из квартиры жителя Тверской области похитили деньги и украшения на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-29T11:14:45+03:00

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В Тверской области у 63-летнего жителя Кимр украли деньги и золотые украшения. Ущерб составил более 250 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, а криминалисты изъяли следы обуви и микрочастицы. Было установлено, что злоумышленник действовал не один. Предполагаемые преступники проникли в квартиру, взломав входную дверь.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и личности подозреваемых. Ими оказались свое местных жителей 46 и 26 лет. Причем один из фигурантов ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Злоумышленников задержали, а похищенное имущество передано владельцу. Полицейские проверяют мужчин на причастность к совершению аналогичных преступлений.