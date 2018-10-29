Норка Новоторжской ярмарки - лучшая в России!

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-29T11:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства зверохозяйство Новоторжской ярмарки «За шубой!» удостоено ЗОЛОТОЙ медали Министерства сельского хозяйства РФ на XХ юбилейной всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2018». Медаль вручил директор департамента животноводства и племенного дела Амерханов Харон Адиевич.

Норка цвета САПФИР признана лучшей

Новоторжская норка цвета САПФИР по породе признана лучшей в России. Только на Новоторжской ярмарке можно купить шубу под собственным брендом «ЗИМОС» из российской норки – победителя.

Добро пожаловать за шубой!

7 — 11 ноября 2018, ср. — вс. ТЦ «Олимп», 2 этаж, 10.00 до 20.00

Тверь, Тверской пр-т, 2.

8-800-222-63-92

www.shubu.ru

Получите скидку на любую шубу тут (https://vystavka.shubu.ru/tver-zima-blizko-2018?utm_source=sait_gazety&utm_campaign=tver_7.11-11.11&utm_term=KP).