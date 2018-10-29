2018-10-29T11:02:03+03:00
Общество

Норка Новоторжской ярмарки - лучшая в России!

Зверохозяйство стало триумфатором всероссийской агропромышленной выставки
Альберт БОЙКОВ
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Зверохозяйство стало триумфатором конкурсаЗверохозяйство стало триумфатором конкурса
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За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства зверохозяйство Новоторжской ярмарки «За шубой!» удостоено ЗОЛОТОЙ медали Министерства сельского хозяйства РФ на XХ юбилейной всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2018». Медаль вручил директор департамента животноводства и племенного дела Амерханов Харон Адиевич.

Норка цвета САПФИР признана лучшей

Норка цвета САПФИР признана лучшей

Новоторжская норка цвета САПФИР по породе признана лучшей в России. Только на Новоторжской ярмарке можно купить шубу под собственным брендом «ЗИМОС» из российской норки – победителя.

Добро пожаловать за шубой!

7 — 11 ноября 2018, ср. — вс. ТЦ «Олимп», 2 этаж, 10.00 до 20.00

Тверь, Тверской пр-т, 2.

8-800-222-63-92

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Жюри по достоинству оценило меховое изделие

Жюри по достоинству оценило меховое изделие

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