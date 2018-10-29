2018-10-29T10:53:58+03:00
Происшествия

Водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области

Пострадала женщина
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии Фото: УГИБДД России по Тверской областиМесто аварии Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области по вине водителя пассажирка получила травмы. Авария произошла в субботу, 27 октября, в 11:00 на улице Гагарина в Редкино.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 67-летний водитель ехал на автомобиле «Рено Сандеро». Он выезжал со стоянки и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21041. Второй легковушкой управлял 28-летний парень. Он имел преимущество при движении.

В результате столкновения пострадала пассажирка «Рено». 67-летняя женщина сидела на переднем пассажирском сидении. Она с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

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