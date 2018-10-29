Пьяный водитель вылетел на автомобиле в кювет

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-29T10:18:54+03:00

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В воскресенье, 28 октября, на 68 км автомобильной дороги Торжок – Осташков, проходящей через Тверскую область, произошла авария с потерпевшим. Когда на часах было около 15:20, водитель "Opel Vectra" 29 лет от роду, не справился с управлением и съехал вместе с транспортным средством в кювет.Такому неожиданному маневру нашлось вполне логическое объяснение.

Когда полицейские прибыли на место ДТП выяснилось, что мужчина к тому же и пьян. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, пострадавший водитель от госпитализации отказался.