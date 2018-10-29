2018-10-29T09:50:37+03:00
Происшествия

Два маленьких ребенка получили травмы в аварии на трассе М-10 в Тверской области

Легковушка выехала на встречную полосу
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Пострадавших госпитализировали в больницуПострадавших госпитализировали в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области на автодороге М-10 произошла серьезная авария. Рано утром в субботу, 27 октября, 22-летняя девушка-водитель автомобиля «Рено Сандеро» по неустановленной причине врезалась в бетонное ограждение. Произошло это на 337 километре дороги в Бологовском районе.

После столкновения легковушку продолжила движение и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в фуру «Скания» с полуприцепом.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадала девушка-водитель легковушки и двое детей 3 и 5 лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель вылетел на автомобиле в кювет
Тверская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь искусств"
По вине нетрезвого водителя пострадала женщина в Твери
Два человека пострадали в ДТП в Твери
В Тверской области пройдут Пушкинские чтения, посвященные русским усадьбам
Без света до обеда останутся жители Заволжского района Твери
Двух лошадей ищут в Тверской области
В Твери задержали двух парней с синтетическими наркотиками
В Тверской области открыли комсомольское послание из прошлого
В Тверской области 18-летний парень угнал авто и сдал в металлолом
Жителям Твери расскажут, как уберечься от инсульта
На открытую экскурсию по джазовым местам Твери собралась почти сотня человек
В Твери спасатели доставали женщину из лифта
Тверские школьники поедут на межрегиональный химический турнир
Самолёт ТУ-124 встречает юбилей своего создателя без крыльев в Тверской области
Пожар уничтожил дом в Тверской области
Пропавшие тверские школьницы сами связались с родителями
Ребёнок упал с балкона в Тверской области
В Твери сбили пешехода
В Твери пропали две школьницы
На Тверскую область обрушится непогода
В Тверской области на трассе М-10 в лобовом столкновении сошлись фура и легковушка
В Твери прошла гражданская панихида по известному журналисту Геннадию Климову
Быстрый театр открывает сезон в Твери
В Твери пройдёт открытая экскурсия по джазовым местам
ТвГУ и Политех проводят дни открытых дверей в Твери
В Тверской области ретро-поезд отправляется в рейс
За три месяца в Тверской области обнаружили 128 фальшивых купюр