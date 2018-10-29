Два маленьких ребенка получили травмы в аварии на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-29T09:50:37+03:00

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В Тверской области на автодороге М-10 произошла серьезная авария. Рано утром в субботу, 27 октября, 22-летняя девушка-водитель автомобиля «Рено Сандеро» по неустановленной причине врезалась в бетонное ограждение. Произошло это на 337 километре дороги в Бологовском районе.

После столкновения легковушку продолжила движение и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в фуру «Скания» с полуприцепом.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадала девушка-водитель легковушки и двое детей 3 и 5 лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.