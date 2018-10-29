По вине нетрезвого водителя пострадала женщина в Твери

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-29T09:41:32+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в Твери на 1-ом переулке Вагонников в районе дома №2, произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Дорожное происшествие случилось около 13:45.

Дорожные полицейские выяснили, что 33-летний водитель "Mitsubishi lancer" не смог выбрать безопасную скорость движения и потеряв управление над автомобилем врезался в столб. В результате столкновения отлетевшие от кузова автомобиля детали попали в идущую по тротуару 35-летнюю женщину. После аварии водитель скрылся с места ДТП, однако затем был найден и задержан сотрудниками полиции. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Стражи порядка поместили автомобиль водителя на штрафстоянку.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшей женщине оказали помощь, а от госпитализации она отказалась.