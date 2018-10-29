Два человека пострадали в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-29T09:23:35+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В воскресенье, 28 октября, в Твери на улице Горького в районе дома №126, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было около 22:50.

Установлено, что 38-летний водитель "Renault Logan" при развороте не занял нужную крайнюю полосу, и врезался в "ВАЗ 21053", за рулем которого находился 19-летний молодой человек.

Управление ГИБДД по Тверской области сообщает, что в аварии пострадал водитель "Reno", а так же 20-летняя пассажирка "ВАЗа". Потерпевших доставили в больницу.