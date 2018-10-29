Два человека пострадали в ДТП в Твери
Авария произошла в темное время суток
В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
В воскресенье, 28 октября, в Твери на улице Горького в районе дома №126, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было около 22:50.
Установлено, что 38-летний водитель "Renault Logan" при развороте не занял нужную крайнюю полосу, и врезался в "ВАЗ 21053", за рулем которого находился 19-летний молодой человек.
Управление ГИБДД по Тверской области сообщает, что в аварии пострадал водитель "Reno", а так же 20-летняя пассажирка "ВАЗа". Потерпевших доставили в больницу.