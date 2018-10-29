В Тверской области пройдут Пушкинские чтения, посвященные русским усадьбам

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-29T09:12:17+03:00

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В Тверской области сегодня, 30 октября, пройдут Пушкинские чтения на тему «Русская усадьба XIX века: забытое очарование». Мероприятие состоится в Музее поэта в селе Берново в Старицком районе. Принимать участие в событии будут музейные работники, краеведы, любители и знатоки истории и культуры, которые поделятся своими открытиями и находками.

В программе конференции запланированы выступления, посвященные истории жизни Вульфа, старицким имениям, дворянам и другим темам.

В областном правительстве отвечают, что Берново является площадкой, где проходят значимые культурные и образовательные мероприятия, привлекающие туристов, деятелей культуры и искусства.