Без света до обеда останутся жители Заволжского района Твери

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-29T08:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери продолжаются плановые отключения электроэнергии. Свет в домах будут отключать в дневное время с 29 октября по 2 ноября. Связано это с тем, что специалисты проводят планово-предупредительные работы по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях. Также запланирована опилка ветвей деревьев в охранной зоне, электромонтажные работы и установка счётчиков.

В зоне отключения десятки домов во всех районах Твери. Например, сегодня, 29 октября, без света останутся жители Заволжского района. Работы будут проходить до обеда на улицах Марата, Дачная, Кольцевая, Соминка, Цветочная, 26 Июня, Воздушная, Ударная, Жореса, Скворцова- Степанова, Мичурина, Чехова, Олега Кошевого, 2-я Красина, 2-я Грибоедова, Стрелковая, а также на бульваре Шмидта, 3-ем и 4-ом проезде Красина и Затверецком бульваре.

Подробный перечень улиц опубликован на сайте «Тверьгорэлктро».