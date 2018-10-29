2018-10-29T08:16:22+03:00
Общество

Двух лошадей ищут в Тверской области

Животных могли увести конокрады
Виктория ЖУКОВА
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Один из пропавших животных Фото: соцсети (Екатерина Петрова)Один из пропавших животных Фото: соцсети (Екатерина Петрова)
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В Тверской области похитили лошадей. Два коня пропали утром 26 октября из частной конюшни в деревне Трубицино Конаковского района. Рыжий жеребец и гнедой мерин не вернулись с выгула.

У рыжего жеребца есть белая отметина на голове и белые пятна на брюхе, а у гнедого мерина куцый хвост.

Хозяйка лошадей, пожилая женщина, предположила, что животных могли украсть. Она обнаружила следы от копыт и остатки хлеба. Все это доказывает, что кто-то приманивал лошадей.

В соцсетях отмечают, что жеребец и мерин были любимцами местной детворы. А сама хозяйка спасает лошадей от убоя и выхаживает больных животных.

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