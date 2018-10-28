2018-10-28T19:26:43+03:00
Общество

В Твери задержали двух парней с синтетическими наркотиками

Теперь им грозит солидный срок
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Подозреваемые задержаныПодозреваемые задержаны
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При отработке оперативной информации в Заволжском районе полицейские задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет.

У одного был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом. Специалисты установили, что изъятое является производным синтетического наркотического средства общей массой 0,22 грамма.

По данным оперативников, мужчины распространяли наркотик посредством «закладки» во дворе жилого дома.

Сейчас оба изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"

По этой статье фигуранты дела могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы.

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