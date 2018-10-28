В Тверской области открыли комсомольское послание из прошлого

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-28T18:55:55+03:00

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В четверг, 24 октября, в канун 100-летнего юбилея комсомола, в Старице состоялось торжественное событие - была извлечена капсула времени, заложенная 50 лет назад строителями-комсомольцами.

В 1968 письмо вместе с гранками газеты «Верный путь», где опубликованы материалы о жизни комсомола и района в те года, поместили в капсулу, а затем замуровали в стену здания городской администрации.

Вскрыть замурованную нишу доверили профессионалам-строителям. Послание зачитала Ольга Сироткина, методист по работе с молодежью.

Капсулу, послание и табличку решили передать в Старицкий краеведческий музей – для потомков.

Текст послания приводит газета "Старицкий вестник":

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОМСОМОЛЬЦЫ 2018 ГОДА!

НАШИ ПОТОМКИ И РОВЕСНИКИ!

К вам, беспокойным и юным, живущим в новом веке, обращаемся мы, комсомольцы 60-х годов двадцатого столетия в день 50-летия ВЛКСМ.

Вы прочтете эго письмо в день столетнего юбилея вечно молодой гвардии Ленинского комсомола. Это будут торжественные минуты. Молодость всех поколений советских людей сольется вместе, и вы — наше новое племя, молодое, незнакомое, дадите клятву верности партии Ленина, делу своих отцов, делу коммунизма.

Нам, комсомольцам 1968 года, не пришлось штурмовать Зимний, ходить на штурм Перекопа, строить первые гиганты нашей социалистической индустрии и создавать первые колхозы. О битвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов нам известно только по рассказам отцов, из книг и кино. Нам трудно представить, что весной 1942 года, спустя несколько месяцев после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, наши сверстники военных сороковых годов лопатами вскопали и подготовили для сева несколько тысяч гектаров земли.

Старицкий район 1968 года — это один из крупнейших сельскохозяйственных районов Калининской области. В нашем районе нет крупной промышленности. Самое большое предприятие — швейная фабрика насчитывает около 600 рабочих. Только-только разработан генеральный план застройки центральной усадьбы колхоза им. Жданова. В городе нет еще многоэтажных жилых домов со всеми удобствами. Завершив электрификацию района, мы осуществляем теперь его газификацию.

Вам, живущим в век коммунизма, в век межпланетных космических полетов, поставившим на службу человечеству могучие силы термоядерной энергии, рассказ о нашей жизни, который вы прочтете в прилагаемом к письму номере районной газеты, покажется, может быть, незначительным. Но для нас за всем этим кроется напряженный труд каждого коллектива, особенно нашей замечательной молодежи.

Наши руки бережно взяли из рук отцов факел революционной борьбы, приняли эстафету верности делу Ленина, делу строительства коммунизма.

Сегодня, в день полувекового юбилея Ленинского комсомола, клянемся Родине, партии, народу, клянемся вам, наши дорогие потомки и ровесники, быть до конца верными этим традициям.

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА!

Идите же и вы вперед дорогой старших поколении, дорогой славы, борьбы, свободы и счастья. Другого пути для вас нет, ибо вы плоть от плоти, кровь от крови борцов, штурмовавших Зимний, молодых энтузиастов, строителей социализма и коммунизма.

Будьте достойными наследниками наших дел!»