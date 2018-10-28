2018-10-28T18:42:44+03:00
Происшествия

В Тверской области 18-летний парень угнал авто и сдал в металлолом

Полиция его задержала
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Тверской области 18-летний парень угнал авто и сдал в металлолом - теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

С заявлением об угоне ВАЗа в дежурную часть Удомельского района обратился 39-летний житель села Молдино, он рассказал что неизвестный вскрыл его гараж и угнал оттуда автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к угону может быть причастен 18-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел где он сознался в содеянном. Автомобиль нашли оперативники в пункте приема металлолома уже в разобранном состоянии.

– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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