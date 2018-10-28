2018-10-28T18:45:59+03:00
Здоровье

Жителям Твери расскажут, как уберечься от инсульта

Пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Медики устроят открытый приёмМедики устроят открытый приёмФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В понедельник, 29 октября, все желающие смогут пройти бесплатное обследование и узнать все о профилактике и первых признаках инсульта - мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом, пройдут в «Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре».

Программа:

С 9:00 до 14:00 - обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, мастер-класс по выявлению факторов риска инсульта: измерение давления, расчет индекса массы тела, расчет риска инсульта. В программе мастер-классы по кинезотерапии, скандинавской ходьбе, выставка детских рисунков.

Также планируется научно-просветительский семинар «Актуальные проблемы профилактики и лечения инсульта.

- с 10:00 до 14:00 будет работать горячая линия «Все об инсульте» 8 (4822) 52-80-21.

Для обследований надо иметь при себе паспорт и полис. Обследование проводится натощак.

Адрес областного клинического лечебно-реабилитационного центра: г. Тверь, ул. Горького, 50.

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