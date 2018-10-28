2018-10-28T16:00:46+03:00
Общество

В Твери спасатели доставали женщину из лифта

Опасный лифт находится в доме на бульваре Гусева
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Женщина застряла в лифтеЖенщина застряла в лифтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 28 октября спасателям из аварийной службы Твери пришлось вызволять из женщину из лифта.

Почему пришлось вызывать именно спасателей, а не лифтовую службу, в МЧС не уточняют.

- На место вызова - дом находится на бульваре Гусева - выехал личный состав пожарно-спасательной части №1 и аварийно-спасательной службы по Тверской области, сообщают в Главном управлении МЧС по региону.

По прибытии сотрудники МЧС раздвинули двери и вытащили женщину из лифта. Ее жизни ничего не угрожает.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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