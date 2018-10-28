Тверские школьники поедут на межрегиональный химический турнир

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-28T15:39:56+03:00

А если победят, то и на мировой

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В субботу, 27 октября, в школе №34 прошел региональный этап межрегионального химического турнира в Тверской области. Участие в нем приняли 25 школьников из Твери.

Победителем стала «Кристалл», представлявшая школу №1. Второе место заняла команда «Нерастворимые» из школы №34. Диплом третьей степени получила команда «Аурум» тверской гимназии №44.

Команда «Кристалл» будет представлять Тверскую область на заключительном этапе пятого межрегионального химического турнира в Екатеринбурге. А победитель отправится на IChTo-2019 – Международный химический турнир.

Это командное творческое соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения). После этого составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» – доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема химического турнира этого учебного года – «Химия и океан». Участники подумают, как измерить давление газов на дне Марианской впадины, обесцветить чернильное пятно каракатицы или химически разделить полиэтилен низкого и высокого давления.