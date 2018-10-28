Самолёт ТУ-124 встречает юбилей своего создателя без крыльев в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-28T14:58:55+03:00

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Самолёт ТУ-124 ожидает, когда ему приделают крылья. В понедельник, 29 октября, отмечается 130 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева. К этой дате администрация города Кимры планировала отремонтировать самолёт-памятник и установить его на новом месте - на правобережной стороне города при въезде на мост.

К юбилею своего создателя красавец ТУ-124 должен был переехать из тихого скверика на берегу на зелёный островок между двумя полосами движения при съезде с моста. Фюзеляж без крыльев - их демонтаж - важный технический момент, с ними самолёт просто не пролез бы сквозь улицы. У ТУ-124 размах только одного крыла 25,55 метра.

Но, видимо, к намеченной дате самолёт не обретёт крылья. До сих пор не готов постамент, а крылья к фюзеляжу можно будет прикрепить только после его окончательной фиксации.

Кроме того, кимрские чиновнники готовят снос старинного деревянного дома, в котором жила семья авиаконструктора Туполева. Последние жильцы уверяют что дом можно сохранить в качестве музея. Он отнюдь не разваливается.