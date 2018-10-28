Пожар уничтожил дом в Тверской области
Полыхало в СНТ "Лесная ягода"
Кто-то остался без дома Фото: МЧС
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Ночью в Тверской области сгорел дом - огонь полностью уничтожил дачный дом в СНТ «Лесная ягода» в Калининском районе (Кулицкое сельское поселение).
Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о пожаре поступил в дежурную смену около 23:00 в субботу, 27 октября. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №72.
Почти час понадобился на локализацию пожара, и только к часу ночи 28 октября огонь был полностью потушен. Строение было полностью уничтожено.
- Причина пожара на данный момент не установлена, - сообщают в региональном управлении МЧС.