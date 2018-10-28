Пропавшие тверские школьницы сами связались с родителями
Они просто съездили в Москву
Полиция искала а они в Москве были
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Пропавшие 15-летние Яна Клинова и Ксения Клычкова не вернулись из школы домой в пятницу 26 октября.
Теперь они они нашлись.
Напомним, ориентировки на розыск 15-летних девочек опубликовали на своей странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова». Сообщалось, что подростки ушли из школы № 45 в неизвестном направлении вчера, 26 октября.
Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сами вышли на связь с родными и рассказали, что находятся на вокзале в Москве и собираются ехать домой.