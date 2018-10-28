2018-10-28T10:46:10+03:00
Общество

Пропавшие тверские школьницы сами связались с родителями

Они просто съездили в Москву
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Полиция искала а они в Москве былиПолиция искала а они в Москве были
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Пропавшие 15-летние Яна Клинова и Ксения Клычкова не вернулись из школы домой в пятницу 26 октября.

Теперь они они нашлись.

Напомним, ориентировки на розыск 15-летних девочек опубликовали на своей странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова». Сообщалось, что подростки ушли из школы № 45 в неизвестном направлении вчера, 26 октября.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сами вышли на связь с родными и рассказали, что находятся на вокзале в Москве и собираются ехать домой.

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