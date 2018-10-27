Ребёнок упал с балкона в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-27T17:29:58+03:00

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В Тверской области семилетняя девочка упала с балкона третьего этажа.

Днем 27 октября, по версии следствия, 7-летняя девочка, проживающая в пятиэтажном доме на третьем этаже, находилась на балконе и наклонившись через перила, не удержалась и упал вниз. Девочка получила травмы, не опасные для жизни. Сразу после падения родные самостоятельно отвезли её в медучреждение.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.