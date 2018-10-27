В Твери сбили пешехода
Он переходил улицу в неположенном месте
Будьте осторожны на дороге
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В пятницу, 26 октября, на Волоколамском проспекте в Твери произошел
наезд на пешехода.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, в районе дома № 25 на Волоколамском проспекте под колеса Lada Priora попал 25-летний молодой человек. Как стало известно, он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщает региональное управление ГБДД с наступлением осени увеличивается число ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Пешеходов не видно в темноте, водители не успевают реагировать.