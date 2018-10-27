В Твери сбили пешехода

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-27T17:24:25+03:00

Он переходил улицу в неположенном месте

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В пятницу, 26 октября, на Волоколамском проспекте в Твери произошел

наезд на пешехода.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, в районе дома № 25 на Волоколамском проспекте под колеса Lada Priora попал 25-летний молодой человек. Как стало известно, он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает региональное управление ГБДД с наступлением осени увеличивается число ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Пешеходов не видно в темноте, водители не успевают реагировать.