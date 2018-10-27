В Твери пропали две школьницы

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-27T16:01:36+03:00

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Вчера, 26 октября, Яна Клинова и Ксения Клычкова ушли из школы №45 в Твери и до сих пор не вернулись домой.

Яна и Ксюша ушли в неизвестном направлении из школы №45, расположенной на улице Левитана в городе Тверь. Их местонахождение до сих пор не известно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» разместили ориентировки на розыск 15-летних девочек.

Клинова Яна Александровна 2003 года рождения, на вид 15 лет, среднего телосложения, волосы русые, до плеч. Одета в черное пальто, черные штаны, синие ботинки.

Клычкова Ксения Денисовна 2003 года рождения, на вид 18 лет, рост 175 см, волосы рыжие, длинные, носит очки. Одета - черная куртка, черные брюки, серая шапка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, просим сообщить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.