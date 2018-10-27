На Тверскую область обрушится непогода
МЧС предупреждает о снеге с дождём
Будет непогодаФото: Олег УКЛАДОВ
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Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает о неблагоприятной погоде на сегодняшний вечер, 27 октября. Непогода продолжит хозяйничать и в воскресенье 28 октября.
По сообщениям синоптиков, в отдельных районах Верхневолжья ожидаются сильный дождь и мокрый снег.
В связи с плохой погодой, водителей просят быть внимательными на дороге. Стоит помнить, что во время осадков видимость значительно снижается, а тормозной путь увеличивается.
Следует придерживаться рекомендованной скорости.