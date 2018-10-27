2018-10-27T15:55:30+03:00
Происшествия

На Тверскую область обрушится непогода

МЧС предупреждает о снеге с дождём
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Будет непогодаБудет непогодаФото: Олег УКЛАДОВ
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Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает о неблагоприятной погоде на сегодняшний вечер, 27 октября. Непогода продолжит хозяйничать и в воскресенье 28 октября.

По сообщениям синоптиков, в отдельных районах Верхневолжья ожидаются сильный дождь и мокрый снег.

В связи с плохой погодой, водителей просят быть внимательными на дороге. Стоит помнить, что во время осадков видимость значительно снижается, а тормозной путь увеличивается.

Следует придерживаться рекомендованной скорости.

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