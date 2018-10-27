СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-27T18:00:29+03:00

Политики, журналисты и общественные деятели собрались отдать ему дань уважения

Изменить размер текста: A A

Столица Верхневолжья простилась главным редактором газеты "Караван", создателем журналов "Бизнес территория" и "Умное производство".

В Твери прошла гражданская панихида по известному журналисту Геннадию Климову. Выдающийся тверской журналист, писатель, историк, путешественник Геннадий Климов скончался в среду, 24 октября.

Прощание состоялось в киноконцертном зале «Панорама» сегодня, 27 октября. Отдать дань уважения пришло более сотни человек - политики, журналисты, общественные деятели, все для кого слова "свободная пресса" не пустой звук пришли возложить цветы.

Затем состоялось отпевание в Вознесенском соборе. Похороны пройдут на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Напомним, утром в среду, 24 октября, Климов уехал в Санкт-Петербург брать интервью для журнала «Умное производство». По окончании беседы Геннадий Андреевич почувствовал себя плохо, бригада "скорой помощи" не успела его спасти. 4 ноября, ему бы исполнилось 62 года.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Геннадия Климова выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя и член Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин.

"Комсомольская правда" также выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Андреевича.