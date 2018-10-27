2018-10-27T18:00:29+03:00
Общество

В Твери прошла гражданская панихида по известному журналисту Геннадию Климову

Политики, журналисты и общественные деятели собрались отдать ему дань уважения
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Состоялось прощание с Геннадием КлимовыСостоялось прощание с Геннадием КлимовыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Столица Верхневолжья простилась главным редактором газеты "Караван", создателем журналов "Бизнес территория" и "Умное производство".

В Твери прошла гражданская панихида по известному журналисту Геннадию Климову. Выдающийся тверской журналист, писатель, историк, путешественник Геннадий Климов скончался в среду, 24 октября.

Прощание состоялось в киноконцертном зале «Панорама» сегодня, 27 октября. Отдать дань уважения пришло более сотни человек - политики, журналисты, общественные деятели, все для кого слова "свободная пресса" не пустой звук пришли возложить цветы.

Затем состоялось отпевание в Вознесенском соборе. Похороны пройдут на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Напомним, утром в среду, 24 октября, Климов уехал в Санкт-Петербург брать интервью для журнала «Умное производство». По окончании беседы Геннадий Андреевич почувствовал себя плохо, бригада "скорой помощи" не успела его спасти. 4 ноября, ему бы исполнилось 62 года.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Геннадия Климова выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя и член Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин.

"Комсомольская правда" также выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Андреевича.

Пришло более сотни человек Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Пришло более сотни человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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