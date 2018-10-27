2018-10-27T10:40:17+03:00
Звезды

Быстрый театр открывает сезон в Твери

Вход на спектакли свободный
Игорь ДОКУЧАЕВ
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На этих выходных, 27 и 28 октября, "Быстрый театр" открывает сезон читкой пьесы "Чип". Начало сеансов в 17:00. Показы будут проходить по адресу улица Склизкова 52а в молодёжно-подростковом центре, театральный зал. Вход на спектакль свободный.

Актёры "Быстрого театра" поставят спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Спектакль будет представлен в уникальной для Твери технике читок.

В этой технике нет декораций и мизансцен, но есть «чистый» драматургический текст и актеры, которые его оживляют. После каждой читки - обязательное обсуждение со зрителями.

Что такое "Быстрый театр" как попасть на его постановки и самому стать актёром читайте в наше материале

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