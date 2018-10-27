2018-10-27T09:59:15+03:00
Общество

В Твери пройдёт открытая экскурсия по джазовым местам

Присоединиться может каждый желающий
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери пройдёт экскурсия, посвящённая джазу Фото: Светлана МаркинаВ Твери пройдёт экскурсия, посвящённая джазу Фото: Светлана Маркина
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Сегодня, в субботу 26 октября, пройдёт открытая экскурсия по Твери. Посвящена она будет джазу, который в столице Верхневолжья был любим и почитаем. В советское время проведением джазового фестиваля могли похвастаться только четыре города: Москва, Ленинград, Таллин и Калинин (Тверь).

По закоулкам джазовой Твери собравшихся проведёт очаровательный экскурсовод Светлана Маркина.

- Я покажу вам, где в советском Калинине слушали джаз, где покупали пластинки, а ещё мы попробуем понять, каково было отношение властей к этой музыке, - обещает Светлана.

Начало в 12:00 на Советской площади около памятника Михаилу Тверскому.

Участие бесплатное.

Этим мероприятием открывается Фестиваль городских экскурсий - уникальное в своем роде событие для Твери. В течение месяца гости и жители Твери и Торжка бесплатно смогут посетить 12 экскурсий.

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