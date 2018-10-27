ТвГУ и Политех проводят дни открытых дверей в Твери

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-27T09:52:13+03:00

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На этих выходных, 27 и 28 октября, тверские вузы ТвГУ и Политех проводят дни открытых дверей.

Гостям расскажут о факультетах, направлениях и специальностях, по которым проходит обучение, дадут необходимую информацию о приеме.

В Тверском государственном университете мероприятие стартует 27 октября в 11:00 в актовом зале корпуса на Трехсвятской, дом 16/31 (аудитория 303). Телефон : 8 (4822) 32-15-14. Также дни открытых дверей пройдут на отдельных университетских факультетах.

В Тверском государственном техническом университете общеуниверситетский день открытых дверей стартуе 28 октября. Начало в 12:00 в актовом зале центрального корпуса университета - набережная Афанасия Никитина, д. 22, остановка «Речной вокзал». Телефон для справок: 8 (4822) 78-70-80.