2018-10-27T09:32:00+03:00
Общество

В Тверской области ретро-поезд отправляется в рейс

Проводницы будут в форме, пошитой по эскизам костюмов начала XX века
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Уникальный аттракцион - поездка на настоящем паровозеУникальный аттракцион - поездка на настоящем паровозеФото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 27 октября, все желающие могут отправиться в путешествие на ретро-поезде из Бологое в Осташков и обратно. Вагоны ведет старинный локомотив на паровой тяге. В ходе поездки пассажиры смогут посетить железнодорожный музей под открытым небом на станции Куженкино в Бологовском районе.

Это первое в новейшей истории России регулярное железнодорожное сообщение, где вагоны тянет настоящий паровоз. Проводницы в форме, пошитой по эскизам костюмов начала XX века будут сопровождать пассажиров .

Во время получасовой заправки паровоза водой будут организованы обзорные экскурсии по исторической станции Куженкино Бологое-Полоцкой железной дороги. Станция Куженкино является исторической.

Время в пути составляет около трех часов. Каждую субботу ретро-поезд на паровой тяге отправляется из Бологое в 9:25 и прибывает в Осташков в 13:07. Время отправки обратно – в 15:07, прибытия – в 18:21. Билеты продаются на станции Бологое.

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