За три месяца в Тверской области обнаружили 128 фальшивых купюр
В Тверской области мошенники чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. За период июль-сентябрь текущего года пятитысячных подделок было 96 штук, это составляет 78,7% от общего количества выявленных фальшивых банкнот.
Также за указанный период на территории региона было обнаружено шесть поддельных монет в пять рублей.
Всего в банковском секторе Тверского региона в третьем квартале 2018 года выявлено 128 поддельных денежных купюр. Это на 27 единиц меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отделении Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу напоминают жителям, что ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платёжеспособности денежных банкнот можно на официальном сайте Банка России.