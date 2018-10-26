2018-10-26T19:13:53+03:00
Общество

За три месяца в Тверской области обнаружили 128 фальшивых купюр

Большая часть из них - это банкноты номиналом в 5000 рублей
Виктория ЖУКОВА
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Всего в банковском секторе Тверского региона в третьем квартале 2018 года выявлено 128 поддельных денежных купюр. Фото: архив "КП"Всего в банковском секторе Тверского региона в третьем квартале 2018 года выявлено 128 поддельных денежных купюр. Фото: архив "КП"
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В Тверской области мошенники чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять тысяч рублей. За период июль-сентябрь текущего года пятитысячных подделок было 96 штук, это составляет 78,7% от общего количества выявленных фальшивых банкнот.

Также за указанный период на территории региона было обнаружено шесть поддельных монет в пять рублей.

Всего в банковском секторе Тверского региона в третьем квартале 2018 года выявлено 128 поддельных денежных купюр. Это на 27 единиц меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отделении Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу напоминают жителям, что ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платёжеспособности денежных банкнот можно на официальном сайте Банка России.

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