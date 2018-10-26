У 52-летней женщины похитили велосипед в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:34 2018-10-26T18:34:39+03:00

По подозрению в краже задержан 23-летний парень

Изменить размер текста: A A

В Старице 52-летняя местная жительница сообщила в полицию о краже велосипеда.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, стражи правопорядка выехали на место происшествия. Там со слов заявительницы было составлено описание украденного имущества.

Полицейские установили, что велосипед женщина оставила в подъезде своего дома. Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и отработали на причастность к краже лиц, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенное имущество, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело.