2018-10-26T18:01:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор провел свыше 100 проверок в детских садах Тверской области

Были выявлены нарушения
Виктория ЖУКОВА
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В течение девяти месяцев специалисты провели 109 плановых и внеплановых проверокВ течение девяти месяцев специалисты провели 109 плановых и внеплановых проверокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области проводится надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в дошкольных образовательных организациях. Всего на контроле у регионального управления Роспотребнадзора находится 627 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 61998 детей.

В течение девяти месяцев специалисты провели 109 плановых и внеплановых проверок. Были выявлены несоответствия нормативным показателям параметров микроклимата в 4,8%, уровня освещенности - в 8,3% проведенных замеров.

Также в 10% исследованных проб качество воды не проходило по санитарно-химическим показателям. А при проведении контрольно-надзорных мероприятий за организацией питания нарушения выявлены по микробиологическим показателям в 0,4% готовых блюд, по калорийности - 4,5 %.

В ведомстве сообщают, что за выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 126 нарушителей.

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