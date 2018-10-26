34-летний мужчина пропал в Тверской области
В Тверской области пропал молодой мужчина. 34-летний Кудрявцев Евгений Игоревич около четырех часов дня 25 октября ушел из дома, который находится на улице Южной в поселке Максатиха, и пропал. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Мужчина ростом 165-175 сантиметров, имеет среднее телосложение, зеленые глаза и светлые волосы.
Одет он был в камуфлированные брюки темно-зеленого цвета, кофту на змейке в черно-белую вертикальную полосу, черную футболку с синей надписью, черные полуботинки на шнурках.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-904-021-95-18, 8-920-682-04-05 или 102.