34-летний мужчина пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-26T17:22:29+03:00

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В Тверской области пропал молодой мужчина. 34-летний Кудрявцев Евгений Игоревич около четырех часов дня 25 октября ушел из дома, который находится на улице Южной в поселке Максатиха, и пропал. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Мужчина ростом 165-175 сантиметров, имеет среднее телосложение, зеленые глаза и светлые волосы.

Одет он был в камуфлированные брюки темно-зеленого цвета, кофту на змейке в черно-белую вертикальную полосу, черную футболку с синей надписью, черные полуботинки на шнурках.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-904-021-95-18, 8-920-682-04-05 или 102.