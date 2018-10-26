Парень забрал сумку с деньгами, которую в кафе в Твери забыла посетительница
Молодой человек теперь под подпиской о невыезде
Молодого человека задержали, и он вернул похищенное. Фото: архив "КП"
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В Твери у 21-летней девушки похитили сумку. В ней лежал мобильный телефон, деньги и документы. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что девушка оставила сумку без присмотра в помещении одного из городских кафе. Тогда стражи правопорядка выехали на место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 24-летнйи житель Твери. Молодого человека задержали, и он вернул похищенное.
В УМВД России по Тверской области сообщают, что в отношении парня возбуждено уголовное дело.