2018-10-26T16:48:31+03:00
Происшествия

Парень забрал сумку с деньгами, которую в кафе в Твери забыла посетительница

Молодой человек теперь под подпиской о невыезде
Виктория ЖУКОВА
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Молодого человека задержали, и он вернул похищенное. Фото: архив "КП"Молодого человека задержали, и он вернул похищенное. Фото: архив "КП"
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В Твери у 21-летней девушки похитили сумку. В ней лежал мобильный телефон, деньги и документы. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что девушка оставила сумку без присмотра в помещении одного из городских кафе. Тогда стражи правопорядка выехали на место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 24-летнйи житель Твери. Молодого человека задержали, и он вернул похищенное.

В УМВД России по Тверской области сообщают, что в отношении парня возбуждено уголовное дело.

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